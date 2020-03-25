Емельяненко пообещал побить Шлеменко по правилам MMA

25 марта 2020     6
Емельяненко пообещал побить Шлеменко по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA. Об этом спортсмен написал в среду, 25 марта, на своей странице в Instagram.

«Шлеменко я готов побить тебя и по правилам MMA, готовься!» ― написал он на своей странице в соцсети.

Накануне Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой Шлеменко. Спортсмен, выступающий в тяжелом весе, предложил провести поединок по боксерским правилам на ринге.

Александр Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах провел 36 боев, в которых одержал 28 побед.

В феврале Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал Емельяненко на поединок. Шлеменко высказал мнение, что вокруг Емельяненко раздули «образ непобедимого», хотя он таковым не является.

В настоящее время Емельяненко готовится к поединку на турнире ACA 107 c россиянином Магомедом Исмаиловым, который был перенесен на 24 июля.

29 ноября 2019 года Емельяненко одержал победу в боксерском поединке над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Он нокаутировал своего оппонента в первом раунде, и рефери принял решение остановить бой. Схватку телеканал РЕН ТВ показывал в прямом эфире.

Источник: Газета Известия

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