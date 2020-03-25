Емельяненко прокомментировал слова экс-чемпиона Bellator Шлеменко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал ответ экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко. Ранее Емельяненко на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором напомнил Шлеменко о его желании выйти на ринг и предложил сразиться по правилам бокса.

В ответ Шлеменко сказал на YouTube-канале Александра Лютикова, что рассматривает бой против Емельяненко по правилам ММА.

«Это не я Шлеменко вызывал на бой. Это он вызвался заменить Кокляева и был первым претендентом и хотел со мной подраться по правилам бокса. Почему я ему изначально предложил выступить по правилам бокса, потому что это его желание было», — объяснил Емельяненко в беседе с РЕН ТВ в среду, 25 марта.

Как отметил боец, если Шлеменко хочет драться по правилам ММА, то его ожидает поражение. По словам Емельяненко, его оппонент не боец, а каратист, бороться он не умеет. Емельяненко рассказал, что как человек Шлеменко ему не нравится, так как тот высокомерный и смотрит на всех свысока.

Спортсмен добавил, что он не знаком со Шлеменко, однако каратист еще перед его боем с Кокляевым собирал в интернете сплетни о нем.

Александр Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах провел 36 боев, в 28 одержал победу. Шлеменко имеет 59 побед и 13 поражений в своем активе.

В феврале Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал Емельяненко на поединок. Тогда он высказал мнение, что вокруг Емельяненко раздули «образ непобедимого», хотя он таковым не является.

Источник: Газета Известия