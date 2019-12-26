Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

26 декабря 2019     15
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом российский спортсмен рассказал в четверг, 26 декабря, в своем Instagram.

«Я принимаю твой вызов мой Друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки. Время, число я предоставлю тебе на выбор. Когда?» — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее, 21 декабря, Кадыров вызвал Емельяненко на поединок в опубликованном на своей странице в Instagram видеообращении. В записи к видео глава Чечни отметил, что полон решимости провести бой.

Также Кадыров рассказал, что заранее пригласил главу федерации бокса, президента клуба «Ахмат», и поинтересовался, по каким правилам будет поединок: ММА или бокс.

До этого 29 ноября в Москве прошел поединок по правилам бокса между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко отправил Кокляева в нокдаун в первом раунде, после чего судья остановил бой. Поединок организовал телеканал РЕН ТВ.

Емельяненко и Кокляев договорились о бое после перепалки в соцсетях. Стронгмен хотел доказать, что «качки» способны противостоять профессиональным бойцам на ринге.

Источник: Газета Известия

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