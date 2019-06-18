ЕС выделил Украине €29,5 млн на налоговые и таможенные реформы

Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на проведение налоговых и таможенных реформ. Об этом во вторник, 18 июня, сообщило министерство финансов Украины.

«Компоненты программы по управлению государственными финансами на Украине (EU4PFM), реализация которой начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также на развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в сфере IT и HR», — говорится в сообщении министерства.

В министерстве уточнили, что общий бюджет программы составляет €55 млн, а ее завершение запланировано на 2022 год. В рамках программы ЕС поможет Украине реализовать юридические и процедурные изменения в таможенной сфере, а также окажет помощь в создании Государственной налоговой службы.

Помощь Украине также оказывает Международный валютный фонд (МВФ). Новая схема от МВФ stand-by, рассчитанная на 14 месяцев, была подписана в конце декабря прошлого года. В течение этого времени Киев может получить $3,9 млрд. Обновленная программа кредитования заменяет четырехлетнюю систему расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года.

Источник: Газета Известия