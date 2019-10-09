ЕС призвал Турцию остановить операцию на северо-востоке Сирии

9 октября 2019     18
ЕС призвал Турцию остановить операцию на северо-востоке Сирии

Евросоюз призвал Анкару прекратить военные действия на северо-востоке Сирии. Об этом 9 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

«В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем. ЕС призывает Турцию прекратить одностороннюю военную акцию», — приводит агентство слова Могерини.

В заявлении также говорится, что «односторонние действия Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый глобальной коалицией по разгрому ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ. — «Известия»), членом которой является Турция».

По словам Могерини, военная акция в Сирии усугубит ситуацию в регионе и страдания гражданского населения. Она также добавила, что ЕС не собирается оказывать помощь в стабилизации в тех областях, «где игнорируются права местного населения».

По данным SANA, турецкая авиация нанесла интенсивные удары по городу Рас-эль-Айн, производились также артиллерийские удары. Атаке подверглись и близлежащие деревни Аль-Маджрафа, Аль-Машрафа и Хирбет-аль-Бана.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Он отметил, что операция направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Она призвана устранить террористическую угрозу, создать безопасную зону и вернуть сирийских беженцев, которые находятся в Турции, на родину.

7 октября США уведомили об отказе участвовать в операции Турции и выводе своих войск с территории, где проводится зачистка. По данным СМИ, такое решение было принято после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Эрдоганом.

В тот же день турецкая авиация нанесла удар по штабу сирийских курдских формирований, а на следующий день Эрдоган обвинил США в желании создать зону безопасности не в интересах Анкары, а для коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает Вашингтон. Анкара считает входящие в состав СДС курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) террористами.

Сирийские курды, в свою очередь, заявили о готовности начать переговоры с Дамаском и Москвой после вывода всех войск США из приграничной с Турцией зоны.

Источник: Газета Известия

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