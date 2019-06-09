ЕС продлит санкции против России в июне

9 июня 2019     16
ЕС продлит санкции против России в июне

Европейский союз (ЕС) примет техническое решение о продлении на полгода секторальных экономических санкций в отношении России в июне. Пролонгация секторальных ограничений должна произойти в районе 27–28 июня на уровне послов стран ЕС в Брюсселе. Об этом «Известиям» сообщили два источника в европейских дипломатических кругах.

Отмечается, что речь идет о санкциях, связанных с выполнением Минских соглашений и подразумевающих запрет на поставки вооружений из РФ, продажу Москве «товаров и технологий двойного назначения», а также предоставление ей новых технологий для нефтедобывающей промышленности.

По словам одного из источников, пролонгация произойдет по аналогии с той, что была проведена в декабре 2018 года (тогда действие санкций было продлено до 31 июля 2019 года).

Сенатор Алексей Пушков в разговоре с «Известиями» рассказал, что тему антироссийских мер сейчас даже не обсуждают перед принятием очередного решения.

«Евросоюз продлевает санкции, даже не ставя вопрос на обсуждение. Вероятно, так происходит потому, что дискуссии по этой теме высветят противоречия между странами ЕС, у которых и без того есть множество проблем», — сказал он.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 10 июня.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом он написал …


Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие продукции требованиям ГОСТа. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщили …


Премьер Молдавии заявила об отказе следовать решению КС
Премьер Молдавии заявила об отказе следовать решению КС

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в беседе с РИА Новости заявила, что парламент и правительство страны избраны законно, они не будут …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты