ЕС продлит санкции против России в июне

Европейский союз (ЕС) примет техническое решение о продлении на полгода секторальных экономических санкций в отношении России в июне. Пролонгация секторальных ограничений должна произойти в районе 27–28 июня на уровне послов стран ЕС в Брюсселе. Об этом «Известиям» сообщили два источника в европейских дипломатических кругах.

Отмечается, что речь идет о санкциях, связанных с выполнением Минских соглашений и подразумевающих запрет на поставки вооружений из РФ, продажу Москве «товаров и технологий двойного назначения», а также предоставление ей новых технологий для нефтедобывающей промышленности.

По словам одного из источников, пролонгация произойдет по аналогии с той, что была проведена в декабре 2018 года (тогда действие санкций было продлено до 31 июля 2019 года).

Сенатор Алексей Пушков в разговоре с «Известиями» рассказал, что тему антироссийских мер сейчас даже не обсуждают перед принятием очередного решения.

«Евросоюз продлевает санкции, даже не ставя вопрос на обсуждение. Вероятно, так происходит потому, что дискуссии по этой теме высветят противоречия между странами ЕС, у которых и без того есть множество проблем», — сказал он.

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Источник: Газета Известия