ЕС решил смягчить ограничения на ввоз еды из Японии после аварии на АЭС

Европейский союз принял решение смягчить ограничения на ввоз на свою территорию еды из Японии, которые были введены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Об этом сообщило японское агентство Kyodo в субботу, 5 октября.
Отмечается, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже рассказал премьер-министру Японии Синдзо Абэ об изменениях во время их встречи в Брюсселе.
Ввести изменение на импорт продуктов питания из Японии планируется до конца 2019 года. В частности, ЕС разрешит ввоз рыбной продукции из соседствующих с Фукусимой префектур Ивате и Мияги.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» многие страны ввели ограничения на продукты японского производства. Однако за годы, прошедшие с того момента, большая часть ранее принятых решений была смягчена или снята. В настоящий момент лишь Китай и Южная Корея никак не сменили введенного в отношении Японии эмбарго.
Авария на «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению районов, прилегающих к станции.
Источник: Газета Известия