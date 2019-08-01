Ефремов в стихах поддержал арестованного за роль полицейского актера

1 августа 2019     21
Ефремов в стихах поддержал арестованного за роль полицейского актера

Актер Михаил Ефремов поддержал своего коллегу Дмитрия Смолева, которого арестовали за видео, на котором он изобразил пьяного сотрудника ДПС. Ролик со стихотворением на тему случившегося был опубликован на YouTube-канале «Новой газеты».

В своем произведении Ефремов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и напомнил, что артисты часто носят не свою одежду, однако это не повод наказывать их. Он напомнил, что и сам часто играл роль полицейского, а также указал на то, что на российском телевидении есть множество сериалов, рассказывающих о сотрудниках полиции.

Если всех, кто носил вашу форму,
Вдруг с экранов России стереть,
Через час после этой реформы
Вам же нечего будет смотреть!

В телевизоре ловлей злодеев
Будет занята штатских толпа.
Согласитесь, такая идея —
Это бред, ерунда, хренота.

Актер заявил, что из-за ареста Смолев не смог появиться на спектакле. Он попросил Колокольцева разобраться в этом деле и отпустить его коллегу, а также призвал не судить артистов.

Господин полицейский министр!
Не пытаясь дерзить и шутить,
Я прошу: разберитесь там быстро.
И артиста прошу отпустить.

Мой отец в милицейском мундире
[актера Иннокентия] Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил.

Он сказал от души и сердечно
Под хлопки и под крики «Виват!»:
— Виноват подсудимый? Конечно!
Но, конечно же, — не виноват!

Вот и я завершаю взволнованно,
Взор скупою слезою слезя:
Не судите артистов и клоунов,
И стрелять в пианистов — нельзя!

31 июля Дмитрий Смолев получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство. Видео, на котором у пьяного сотрудника полиции во время курения течет слюна изо рта, изначально появилось на платформе TikTok, после чего разошлось по Telegram-каналам.

Источник: Лента.Ру

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