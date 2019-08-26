Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

26 августа 2019     18
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Африканское государство Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом 25 августа сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ранее политик уже отмечал, что стран, признающих независимость Косово от Сербии, осталось менее 100.

«Того – 15-я страна, которая отозвала признание самопровозглашенной республики Косово. Нота была направлена 28 июня, на Видовдан», — сказал Дадич в эфире телеканала Pink.

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).

Тогда в Белграде пояснили, что ставят своей задачей уменьшить число признающих Косово стран до 96. Это половина стран — членов ООН, при таком уровне признания Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.

Косово — частично признанная республика, в 2008 году в одностороннем порядке объявившая о независимости от Сербии. Независимость республики не признают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие.

Источник: Газета Известия

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