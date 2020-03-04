Еще одного ингуша задержали за соблазнение и шантаж женщин

4 марта 2020     21
Еще одного ингуша задержали за соблазнение и шантаж женщин

Жителя ингушского города Карабулак задержали за вымогательство. Как сообщает «Кавказ.Реалии», 32-летний мужчина соблазнил женщину и требовал у нее деньги под угрозой распространения интимных видео с ее участием.

Полицейские не уточнили, связан ли задержанный с вымогателями Исой и Хасаном Альтемировыми, которые соблазняли местных замужних женщин, заставляли их заниматься сексом с другими мужчинами, затем требовали деньги и шантажировали.

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00:02 — 24 июня 2019

Хасан Альтемиров, которого называют главарем группировки, был задержан в Назрани после того, как его выследил супруг одной из пострадавших женщин. Он попытался застрелить обидчика, и в результате тот попал в больницу с ранением ноги. Через день палату главаря группировки атаковали родственники стрелявшего мужчины. Они избили семерых полицейских, пытавшихся остановить потасовку выстрелами в воздух. В то же время родственники Альтемирова, пользуясь моментом, вывезли его из медицинского учреждения.

Ису Альтемирова, родного брата Хасана, задержали в августе 2019 года. При задержании он бросил в полицейских гранату, выпрыгнул из окна и разбился. Граната не взорвалась, никто из силовиков не пострадал.

В феврале один из жителей Ингушетии признался в убийстве сестры, оказавшейся в одной квартире с Исой Альтемировым. Девушку нашли убитой в квартире в Магасе, ее тело было покрыто многочисленными ножевыми ранениями. В убийстве заподозрили брата погибшей, и тот дал признательные показания.

Источник: Лента.Ру

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