Еще четыре страны продлили санкции против России

Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Евросоюза продлить санкции против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры продлены на полгода, до 15 марта 2020-го. Под санкциями находятся 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, которые, по мнению ЕС, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Материалы по теме

01:15 — 15 сентября 2018

Страны поддержали решение Евросоюза от 12 сентября, которое продлевает индивидуальные санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, среди которых в основном представители органов власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Киев, США и ряд западных стран считают присоединение полуострова незаконным. Меры экономического воздействия неоднократно продлевались. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Источник: Лента.Ру