Жена бывшей звезды АПЛ разоблачила жену звезды АПЛ

9 октября 2019     16
Жена бывшей звезды АПЛ разоблачила жену звезды АПЛ

Колин Руни, жена нападающего американского «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни, обвинила Ребекку Варди, супругу форварда английского «Лестера» Джейми Варди, в передаче личной информации таблоиду The Sun. Об этом она написала в своем Instagram.

Женщина заявила, что в течение нескольких лет кто-то из числа подписчиков сливал газете информацию из ее личного Instagram, не имея на то разрешения. Руни заподозрила в этом Варди и решила провести эксперимент. Она запретила всем, кроме нее, просматривать свои истории, затем сделала несколько ложных публикаций, которые в итоге попали в The Sun.

Так Руни выяснила, что информацию из ее аккаунта передает Варди. «Я сохранила и сделала скриншоты всех оригинальных историй, которые четко показывают, что их видел только один человек», — заявила женщина.

Уэйн Руни выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) до 2018 года. Он защищал цвета «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» англичанин выигрывал национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

Варди также является чемпионом Англии. В победном для «Лестера» сезоне-2015/2016 форвард был признан лучшим игроком лиги. В текущем сезоне на его счету пять голов в восьми матчах в АПЛ.

Источник: Лента.Ру

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