Жена Михаэля Шумахера рассказала о легендарном гонщике в редком интервью

Супруга семикратного чемпиона мира в автогонках «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна дала интервью немецкому журналу She. 50-летняя женщина рассказала, за что всегда будет благодарна мужу, а также сообщила об успехах дочери в конном спорте, информирует «Спорт-Экспресс».

«Когда мне было 30 лет, я мечтала, чтобы у меня была лошадь, и он полетел со мной в Дубай посмотреть на арабских скакунов. Он все делал для меня. И я никогда не забуду, кому должна быть благодарна. Моему мужу — Михаэлю», — сказала Коринна.

На 10-летие свадьбы в 2005 году пилот подарил жене ранчо в Швейцарии, на котором она и 22-летняя дочь пары Джина-Мария занимаются конным спортом. В нынешнем году Джина помогла сборной Германии завоевать золото на чемпионате Европы в Швейцарии.

«Я горжусь тем, чего добилась Джина. Еще больше меня радует то, что она получает удовольствие от того, что делает. Когда мой муж сказал мне, что однажды Джина добьется большего успеха, чем я, то не скажу, что была рада это услышать. Тогда я подумала: «Как он пришел к такому заключению?» В конце концов, я посвящала лошадям все свободное время. Пытался узнать о них как можно больше. Он же ответил: «Ты слишком добрая. Джина, тем временем, любит лошадей, но она также знает, когда нужно сказать «нет» и настоять на своем», — заметила Коринна.

Семья Михаэля Шумахера скрывает все, что происходит с гонщиком последние шесть лет. Легенда «Формулы-1» получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, когда катался на лыжах во французских Альпах. После этого он несколько месяцев провел в коме, а с сентября 2014 года находится под опекой семьи и ни разу не появлялся на публике.

Источник: Газета Известия