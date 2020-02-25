Жена Овечкина забеременела

25 февраля 2020     14
Жена Овечкина забеременела

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, забеременела. Об этом она сообщила в Instagram.

Шубская выложила фотографию с мужем и первым сыном Сергеем, добавив подпись: «Мы очень тебя ждем». На снимке заметен округлившийся живот Анастасии. Пока неизвестно, на каком месяце она находится.

Мы очень тебя ждём 🥰🙌🏽 #овечкины #ovechkinfamily #ovijr #ovechkin #pregnancy #secondbaby Photo: @julia.chess

Фото опубликовано @nastyashubskaya

Первого сына Шубская родила в августе 2018 года, причем о беременности жены Овечкина стало известно только в июне. В том же году хоккеист впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли, причем он забросил одну из шайб в финальной серии против «Вегас Голден Найтс».

22 февраля Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он вошел в так называемый «Клуб 700», членами которого являются еще семь хоккеистов, в разное время выступавших в НХЛ. В текущем сезоне на счету Овечкина 59 очков (42 шайбы и 17 передач) в 59 матчах лиги.

Источник: Лента.Ру

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