Жена подарила мужу прыжок с парашютом на годовщину свадьбы и погубила его

Житель английского графства Норт-Йоркшир насмерть разбился во время прыжка с парашютом над Гранд-Каньоном в американском штате Аризона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

55-летний Кристофер Суэйлс (Christopher Swales) в сентябре 2019 года отдыхал с 53-летней женой Деборой (Deborah) в США. На 30-ю годовщину свадьбы жена подарила ему прыжок с парашютом над Гранд-Каньоном и тем самым погубила его.

Британец прыгал в тандеме с инструктором и разбился насмерть. Инструктор выжил и отделался сломанной ногой.

В полиции США заявили, что Суэйлсу якобы выдали дырявый парашют, дыры на котором были обведены ручкой для отслеживания дальнейших повреждений материала. Тем не менее, американские полицейские заключили, что мужчина погиб в результате несчастного случая.

Представитель компании «Парагон», которая занимается прыжками с парашютом, заявил, что все оборудование было на 100 процентов исправно.

Ранее сообщалось, что двое туристов, занимавшихся парасейлингом (катание на парашюте, привязанном к катеру — прим. «Ленты.ру»), сняли на видео момент падения их парашюта в воду, у поверхности которой в этот момент находились сотни медуз. На ролике, снятом от первого лица, двое мужчин быстро снижаются на парашюте, один из них, видя количество медуз в воде, в течение нескольких секунд кричит «нет, нет, нет, нет!»

Источник: Лента.Ру