Жена Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе

18 августа 2019     25
Жена Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе

Украинский культурный фонд, возглавляемый супругой бывшего президента страны Петра Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен (примерно 23 миллиона рублей) на производство комедии режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами» о войне в Донбассе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В описании картины на сайте фонда говорится, что комедия должна помочь украинцам «избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного коварного врага». Премьера фильма запланирована на октябрь 2019 года.

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Также, по информации издания, фильм Тихого победил в конкурсе «Госкино», получив дополнительно 7,4 миллиона гривен (примерно 19 миллионов рублей). То есть, суммарно на производство комедии выделили 16 миллионов гривен (более 42 миллионов рублей).

Крупнейший грант от фонда Марины Порошенко получил фильм «Я работаю на кладбище», на производство экранизации одноименной книги Павла Белянского выделили 15 миллионов гривен (около 40 миллионов рублей). В официальном тизере фильма создатели выражают особую благодарность бренду SVA STONE. На Украине под этим брендом продается одежда с символикой Третьего Рейха. Магазины SVA STONE популярны среди представителей украинских праворадикальных группировок, отмечает «Страна.ua».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате начавшегося в апреле 2014 года вооруженного конфликта. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.

Источник: Лента.Ру

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