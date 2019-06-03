Жена приняла остановку сердца у мужа за храп

В Великобритании мужчина пережил остановку сердца во сне. Как сообщает британское издание Metro, жена сначала приняла его хрипы за храп.

43-летний Стефан Уиллис (Stefan Willis) провел обычный день со своей семьей и отправился спать. Его жена, Джемима (Jemima) пошла укладывать сына и, когда вернулась, услышала странные звуки. Сначала ей показалось, что это храп, но взяв супруга за руку, она почувствовала, что его кожа липкая. Звуки, которые он издавал, стали больше напоминать рев. Женщина побежала телефоном и позвонила в службу спасения. Ей дали подробную инструкцию, как провести сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей.

Медикам пришлось воспользоваться дефибриллятором, чтобы заставить сердце Стефана снова биться. Его доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Остановка сердца вызвала у мужчины инсульт и повредила мозг. Уиллиса подключили к специальному аппарату, который должен контролировать сердечные шумы и предупреждать остановку сердца. Спустя три недели пациента выписали, так и не обнаружив причину, по которой его сердце перестало биться. Британец до сих пор проходит различные обследования.

По словам Джемимы, она постоянно проверяет ночью, дышит ли ее муж или нет. До этих событий Уиллис вел активный образ жизни. Сейчас он продолжает заниматься спортом и участвует в соревнованиях от благотворительных фондов.

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Источник: Лента.Ру