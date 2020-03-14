Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье

14 марта 2020     19
Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала скандал в своей семье. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Ранее СМИ сообщали, что Самойлова намерена лишить родительских прав артиста, сбрившего бороду и брови, а также устроившего в социальных сетях несколько эфиров в нетрезвом состоянии. Утверждалось, что музыкант избил супругу.

В своей публикации жена Джигана опровергла эту информацию: «Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды». Самойлова поблагодарила всех, кто ее поддерживал и призналась, что не хотела бы комментировать состояние мужа, однако приходится это делать, поскольку «ситуация развернулась у всех на виду».

9 марта Джиган заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. Это случилось через несколько недель после того, как у исполнителя родился первый сын Давид. Он стал четвертым ребенком в семье.

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — уроженец Одессы, живет в Москве. У него шесть студийных альбомов. C 2007 по 2013 год он сотрудничал с лейблом Тимати Black Star.

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Источник: Лента.Ру

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