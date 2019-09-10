Жена Солженицына рассказала об ошибке в отчестве писателя

10 сентября 2019     9
Жена Солженицына рассказала об ошибке в отчестве писателя

Вдова Александра Солженицына Наталия рассказала, что отца нобелевского лауреата по паспорту звали Исаакием, а отчество писателя Исаевич появилось по ошибке.

«Паспортистка ростовская ошиблась, выписала неправильный паспорт. Вместо «Исаакиевича», написала «Исаевич». Наверное, можно было подать заявление и выписать новый паспорт, но мать побоялась «волну поднимать», потому что она была полная лишенка», — сказала Солженицына.

Он добавила, что мать писателя, зная несколько языков и имея высшее образование, работала стенографисткой-машинисткой и «одна тащила сына».

«Преследовали ее за происхождение, что ни на есть крестьянское, но зажиточное: отец Захар Щербак был пастухом из Таврии, но сумел построить крепкое хозяйство», — сообщила вдова Солженицына в интервью «Известиям».

При этом дед самой Солженицыной работал в газете «Известия», где заведовал отделом критики и библиографии: «Его мать была гречанка, которую его отец, коммивояжер, привез в бочке из Стамбула».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Как он был прав — писать надо, пока горит»

Источник: Газета Известия

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