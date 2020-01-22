Жена Шумахера рассказала о выставленных на продажу фото мужа в постели

Неизвестные выставили на продажу за £1 млн свежие фотографии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Об этом 21 января сообщила таблоиду Daily Mirror супруга гонщика Коринна, которой пришлось обратиться в полицию.

Снимки были тайно сделаны в доме семьи спортсмена в швейцарской Женеве, где он проходит реабилитацию после тяжелой травмы головы, которую получил шесть лет назад. Отмечается, что на фото звезда «Формулы-1» лежит у себя в постели.

Адвокаты семьи Шумахера считают, что снимки нарушают право на его личную жизнь. Менеджер звезды Сабина Кем отмечает: «Здоровье Михаэля не публичная проблема, поэтому мы не будем это комментировать».

В начале января 2020 года нейрохирург Никола Аччарри рассказал, что семикратный чемпион «Формулы-1» уже мало напоминает себя прежнего. По его словам, Шумахер оказался в «очень деликатной ситуации», которая в случаях «менее экономически удачных часто приводит к раннему концу» из-за возможных необратимых последствий.

В сентябре 2019 года стало известно, что Шумахер находится в сознании в больнице имени Жоржа Помпиду в Париже. Его тайно госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии, доставив туда на носилках. Тело и лицо спортсмена прикрыли тканью.

Звезду сопровождал известный кардиохирург и специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше, которого прозвали пионером клеточной терапии. Отмечалось, что спортсмену собираются вводить стволовые клетки. Через три дня Шумахера выписали и он вернулся домой в Швейцарию. Менаше опроверг сообщения о лечении гонщика с помощью использования стволовых клеток.

Гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года. Он упал, когда катался на горных лыжах, ударился головой о камень и впал в кому. К нынешнему моменту он перенес операцию и проходит реабилитацию.

Источник: Газета Известия