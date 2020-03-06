Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений

6 марта 2020     11
Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений

Жених российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, раскрыл детали их отношений. В шоу «Алена, блин!» он рассказал об их знакомстве и совместной жизни. Запись программы опубликована на YouTube-канале Super.

По словам Манукяна, когда он только переехал в Москву из Новосибирска, то часто ходил на различные концерты, записывал на видео выступления Бузовой и отмечал ее в Instagram-сторис. Блогер признался, что в те времена даже не мог представить, что будет состоять в отношениях с ней.

Материалы по теме

00:01 — 16 октября 2019

Переписка завязалась после того, как ведущая опубликовала сторис, на которых она танцует под песню Манукяна. Мужчина поблагодарил ее, а спустя некоторое время Бузова предложила ему сыграть главную роль в ее клипе.

На съемках они познакомились ближе, однако вскоре ведущая уехала на шоу «План Б». Манукян признался, что во время съемок реалити-шоу они много общались, и в итоге, когда Бузова находилась на Бали, признались друг другу в любви. В настоящее время они живут вместе в квартире Манукяна, которую он приобрел рядом с ее домом.

На вопрос о том, как его жизнь изменилась с появлением Бузовой, блогер ответил, что у него появилась поддержка. При этом многие незнакомые люди начали писать ему в соцсетях, что он альфонс. Сам Манукян относится к этой ситуации с юмором. «Никогда такого не было, чтобы я позволил себе взять у нее денег», — заверил мужчина. Он добавил, что их счета в ресторане могут доходить до 80 тысяч рублей, но он уверен, что платить всегда должен мужчина.

Материалы по теме

00:04 — 27 августа 2018

Манукян отметил, что его не смущает их разница в возрасте (Бузова старше Манукяна на семь лет — прим. «Ленты.ру») и что все его девушки, кроме одной, были старше его. Мужчина уверен, что невеста учит его упорству, потому что она много работает и всегда показывает хорошие результаты.

Бузова согласилась стать женой Манукяна в конце января. Руки телеведущей он попросил во время вертолетной прогулки над островом Пхукет. Впервые слухи об их романе Бузова подтвердила в финале шоу «План Б». Героиня проекта отвергла всех кандидатов, заявив в разговоре с Тимуром Батрутдиновым, что у нее появился «План Д», имея в виду Давида Манукяна.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Поражение «Авангарда», унижение «Локомотива» и дежавю СКА: главные события Кубка Гагарина
Поражение «Авангарда», унижение «Локомотива» и дежавю СКА: главные события Кубка Гагарина

«Барыс» в овертайме сломил сопротивление магнитогорского «Металлурга» и вышел вперёд в серии. «Салават Юлаев» отыграл две пропущенные шайбы и одолел …


Российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах
Российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах

06:00 Александра Рыкова В преддверии Международного женского дня аналитический центр НАФИ выяснил, каким занятиям женщины в России уделяют наибольшее внимание. …


Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений
Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений

Жених российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, раскрыл детали их отношений. В шоу «Алена, блин!» он рассказал …


На борту круизного лайнера на карантине у берегов США оказались россияне
На борту круизного лайнера на карантине у берегов США оказались россияне

На борту круизного лайнера Grand Princess, пассажиров которого проверяют на наличие коронавируса, оказались четверо россиян. Об этом сообщили в компании-операторе …


Российская боксерша скрывала пол ради поединков с мужчинами
Российская боксерша скрывала пол ради поединков с мужчинами

Российская боксерша Татьяна Дваждова сообщила, что скрывала пол ради поединков с мужчинами. Ее слова приводит Федеральное агентство новостей. Дваждова рассказала, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты