Жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Во Вьетнаме жених превратил похороны погибшей невесты в подобие несостоявшейся свадьбы. Об этом пишет AsiaOne.

Данг Тхиен Ан и его невеста, имя которой не сообщается, познакомились во время учебы в Хошиминском техническом университете. Последние два года они вместе работали в Японии и собирались пожениться. Чтобы организовать свадьбу, девушка временно вернулась во Вьетнам. Бракосочетание назначили на конец сентября.

В воскресенье, 25 августа, Ан листал Facebook и увидел видеотрансляцию об аварии во вьетнамском городе Хошимин. На кадрах с места происшествия были родственники его невесты. Он немедленно связался с ними и узнал, что девушка погибла в ДТП. Молодой человек купил авиабилет и успел прилететь во Вьетнам на похороны, которые проходили в тот же день.

На церемонии Ан надел обручальное кольцо, а другое положил перед фотографией невесты. «Мне столько всего хотелось сделать для тебя, но сегодня я могу сделать только это», — сказал он. После этого молодой человек дрожащим голосом исполнил песню, которую готовился спеть на свадьбе.

«Только вчера она звонила Ану, чтобы спросить, что лучше купить в качестве первого подарка для свекрови, — рассказала мать жениха. — Она уже купила его для меня, но ее первый подарок стал и последним».

В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.

Источник: Лента.Ру