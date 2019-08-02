Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать

Женщинам в Саудовской Аравии законодательно разрешили покидать территорию королевства без обязательного согласия мужчины-опекуна (мужа или родственника), пишет в четверг, 1 августа, газета Saudi Gazette со ссылкой на правительственные постановления.

В настоящий момент саудовским женщинам, а также мужчинам младше 21 года, для поездок за границу требуется разрешение опекуна. Теперь, исходя из принятых поправок, женщины получат право самостоятельно подавать документы и получать заграничные паспорта.

«Любой гражданин Саудовской Аравии, подавший заявление на получение загранпаспорта, получит его в соответствии с подзаконным актом», — написано в поправке, цитирует ТАСС.

Саудовская Аравия является крайне консервативной страной в плане прав женщин. В частности, им запрещено заниматься политикой или пользоваться общественным транспортом. В последние годы в ближневосточном государстве наблюдается тенденция к смягчению гендерной дискриминации.

Недавно женщинам разрешили водить автомобили, посещать спортзалы и футбольные стадионы, работать в ресторанах и открывать собственный бизнес, а также самостоятельно выбирать способ родов и давать согласие на операции.

При этом они по-прежнему не могут выходить замуж без разрешения и покидать приюты для жертв жестокого обращения.

Источник: Газета Известия