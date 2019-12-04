Женщина вернула незнакомке последний подарок ее покойного отца

4 декабря 2019     25
Женщина вернула незнакомке последний подарок ее покойного отца

Жительница малайзийского города Малакка смогла найти украденное послание ее покойному отцу благодаря незнакомке. Об этом сообщает местная газета The Star.

Энн Малар Йезудас (Anne Malar Yesudas) рассказала, как утром 21 мая 2010 года, когда ей было 17 лет, отец дал ей купюру в 10 малайзийских ринггит (около 154 рубля). Девушка ушла в школу и позже узнала, что ее отец погиб в аварии. На оставленной им банкноте она написала: «Это последний подарок от отца. Я люблю тебя, папочка». Там же она указала дату произошедшего.

Малайзийка хранила ценную для нее купюру в сумке, которую украли в сентябре 2018 года. Однако более чем через год она получила банкноту обратно из рук незнакомки. Ее нашла работница банка Хайза Эзани (Hyza Ezany). В субботу, 30 ноября, она решила отыскать автора записки на своей странице в Facebook. Буквально за день публикация собрала десятки тысяч ретвитов.

«Пользователи сети очень помогли мне в поисках Энн», — подчеркнула Эзани. Пост о потерянной купюре с запиской наконец дошел до Йезудас. Женщины планируют встретиться в четверг, 5 декабря.

В октябре сообщалось о жительнице американского штата Арканзас, которая годами отправляла сообщения на телефон умершего отца и однажды получила ответ. Она опубликовала его в Facebook, пост стал вирусным и разлетелся по сети.

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Источник: Лента.Ру

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