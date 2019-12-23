Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела

23 декабря 2019     10
Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела

Жительница американского города Вашингтон, округ Колумбия, неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела на 100 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Перина Гейнс (Perina Gaines) купила два лотерейных билета DC5 и случайно выбрала не ту комбинацию чисел, которую планировала. Она решила ничего не менять, и в результате каждый билет принес ей 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).

По словам Гейнс, победа в лотерее преподала ей важный урок. Женщина осознала, что в жизни не бывает случайных ошибок. «Стоит лишь довериться судьбе», — подытожила она. Победительница не уточнила, на что планирует потратить денежный приз.

В ноябре сообщалось, что путаница помогла приятелям из Южной Австралии удвоить лотерейный выигрыш. Обычно они покупали лотерейные билеты по очереди, но перед последним розыгрышем запутались в графике. В результате каждый выиграл 1,67 миллиона австралийских долларов (71,8 миллиона рублей по текущему курсу).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела
Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела

Жительница американского города Вашингтон, округ Колумбия, неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела на 100 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). Об …


Наблюдатели ШОС дали оценку парламентским выборам в Узбекистане
Наблюдатели ШОС дали оценку парламентским выборам в Узбекистане

Выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана — Олий Мажлис — были легитимными и прошли без нарушений, заявил заместитель генерального секретаря …


Украинские военные рассказали об оповещении родственников погибших на фронте
Украинские военные рассказали об оповещении родственников погибших на фронте

Украинские военные рассказали о том, как они оповещают родственников погибших на фронте в интервью изданию «Би-би-си». Информацию о гибели военного …


«Это совершенно несправедливо»: Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции
«Это совершенно несправедливо»: Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции

Дональд Трамп обвинил демократов в нарушении Конституции из-за затягивания импичмента. Претензия заключалась в том, что они не торопятся передать на …


Строители нашли в подвале здания древнее сокровище
Строители нашли в подвале здания древнее сокровище

В польском городе Краков строители нашли в подвале здания 10 тысяч старинных монет, стоимость которых составляет до 400 тысяч фунтов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты