Женщина плохо умывалась и расплодила на глазах полчища паразитов

Жительница китайской провинции Хубэй недостаточно тщательно снимала макияж перед сном и развела на ресницах аномальное число клещей. Об этом сообщает AsiaOne.

32-летняя женщина последние полгода жаловалась на раздражение в глазах и выпадение ресниц. После безуспешных попыток вылечиться самостоятельно она обратилась в больницу. Медики осмотрели пациентку и нашли на ее ресницах клещей вида угревая железница.

Китаянка была шокирована, увидев фотографии паразитов под микроскопом. По словам докторов, причиной появления клещей стал неправильный уход за собой: женщина плохо удаляла косметику перед сном, а иногда и вовсе ложилась спать накрашенной.

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00:04 — 7 июля 2018

Омертвевшая кожа и грязь от косметики создали идеальную среду для размножения угревых железниц. Несмотря на то что эти паразиты живут на людях и не представляют угрозы здоровью, в большом количестве они провоцируют серьезные проблемы с кожей.

В жаркую погоду клещи особенно активны и быстро размножаются: на одной реснице могут обитать до 36 паразитов.

Если бы женщина промедлила с лечением, воспаление с ресниц распространилось бы по всему глазу, утверждают медики. Это могло привести к блефариту и конъюнктивиту. Чтобы в последствии не допустить появления аномального количества паразитов на лице, врачи советуют женщинам тщательно смывать косметику.

В конце мая сообщалось, что в американском городе Нью-Йорк специалисты извлекли из головы женщины редкого паразита, который вызывал галлюцинации. Пациентка страдала от ночных кошмаров, бессонницы, не контролировала свои действия. Долгое время врачи не могли поставить ей точный диагноз.

Источник: Лента.Ру