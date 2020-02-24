Женщина погибла в аварии на трассе в Псковской области

24 февраля 2020     14
Женщина погибла в аварии на трассе в Псковской области

Появились подробности ДТП, произошедшего на автодороге Порхов – Псков. В районе деревни Подсевы спасатели вытащили из болота автомобиль, внутри было тело человека.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, случилась около 8:50 утра 24 февраля. 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» ехала в сторону города Псков, в какой-то момент транспортное средство перевернулось.

Уголовное дело возбуждено в Калмыкии по факту гибели пяти человек в результате столкновения двух легковых автомобилей, сообщалось 22 февраля. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Лада-Приора», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110 под управлением 40-летнего жителя Республики Дагестан.

Источник: Газета Известия

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