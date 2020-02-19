Женщина погибла при пожаре в центре социальной помощи в Екатеринбурге

19 февраля 2020     17
Женщина погибла при пожаре в центре социальной помощи в Екатеринбурге

Пожар произошел в двухэтажном жилом здании в Екатеринбурге, где находилась благотворительная общественная организация социальной адаптации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры города, начавшей проверку.

«В ходе проверки установлено, что в 5 час 15 мин на центральный пульт ФППС 69 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в г. Екатеринбурге на ул. Дунайской, 60», — говорится в среду, 19 февраля, на сайте ведомства. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

Смогли эвакуироваться 32 человека, еще одному пожарные помогли выбраться из окна, закрытого решеткой. Во время тушения обнаружили тело погибшей, ее личность установлена.

В ходе проверки прокуроры дадут правовую оценку законности размещения общественной организацией в частном двухэтажном жилом доме большого количества граждан.

Накануне в Кургане произошел пожар в квартире многоэтажного дома по улице Чернореченской. Погибли двое мужчин и женщина, пострадал ребенок из соседней квартиры.

Источник: Газета Известия

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