Женщина пожаловалась на воду в ухе и нашла там ядовитого паука

25 августа 2019     45
Женщина пожаловалась на воду в ухе и нашла там ядовитого паука

Врачи извлекли из уха жительницы американского города Канзас-Сити ядовитого паука. Об этом пишет СBS News.

Женщина по имени Сюзи Торрес (Susie Torres) обратилась за медицинской помощью, так как думала, что у нее в ухе была вода. Осматривавший ее доктор был поражен тем, что увидел, и позвал других врачей, чтобы посоветоваться.

Они сказали пациентке, что к ней в ухо заполз коричневый паук-отшельник. Затем они извлекли ядовитое животное.

Торрес призналась, что сильно испугалась того, что произошло. По ее словам, она не подозревала, что пауки могут попасть в ухо. «Прошлой ночью я закрыла себе уши ватными тампонами, потому что у меня не было берушей», — сказала она.

Коричневый паук-отшельник — один из двух ядовитых пауков, встречающихся на территории США. Его укус может вызвать зуд, раздражение, боль и, в редких случаях, летальный исход.

Источник: Лента.Ру

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