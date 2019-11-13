Женщина пожаловалась на невыносимую жизнь с большой грудью

13 ноября 2019     21
Женщина пожаловалась на невыносимую жизнь с большой грудью

Жительница английского города Брайтон пожаловалась на трудности жизни с большой грудью и попросила у пользователей сети денег на операцию по ее уменьшению. Об этом она рассказала на сайте Justgiving.com.

26-летняя Хелен Кристи (Helen Christie) призналась, что ее грудь начала очень быстро расти, когда ей было 16 лет. Из-за этого ее дразнили одноклассники. С девушкой пытались познакомиться на улице взрослые мужчины, и это пугало и злило ее.

Кристи страдает из-за постоянных болей в спине и проблем со сном — у нее не получается лечь так, чтобы ей было удобно. Ее грудь достигла 12-го размера, и, чтобы скрыть ее, она носит мужские футболки размера XXXL. Британка комплексует, что кажется толстой из-за мешковатой одежды, однако не носит топы, так как ее грудь выпадает из них. Чтобы отвлечь внимание от бюста, Кристи ярко красится.

Британка настолько стесняется своей внешности, что полностью не раздевается даже перед своей девушкой, с которой живет уже два года. Также она утверждает, что, если грудь ничего не поддерживает, ей очень больно. Кристи отметила, что ей непросто найти бюстгальтер нужного размера, к тому же они очень дорого стоят и быстро портятся. Она заявила, что грудь делает ее жизнь «невыносимой».

Из-за постоянных болей в спине у девушки развилась депрессия, и ей пришлось принимать антидепрессанты. Тогда Кристи приняла решение уменьшить грудь, однако поняла, что у нее не хватает денег на операцию, которая не входит в страховку. Девушка решилась собрать необходимые ей три тысячи фунтов стерлингов в интернете, и ей уже перевели около тысячи фунтов стерлингов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе оптимизируют количество пешеходных переходов
В Севастополе оптимизируют количество пешеходных переходов

В городе сейчас действует программа по оптимизации дорожного трафика. Юбилейный, 900-й пешеходный переход появился в Севастополе между домами номер №48 …


Вести Севастополь 13.11.2019
Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Из студентов – в бизнесмены. Профессионалы учат студентов азам предпринимательства. Как открыть свое дело после окончания …


Женщина пожаловалась на невыносимую жизнь с большой грудью
Женщина пожаловалась на невыносимую жизнь с большой грудью

Жительница английского города Брайтон пожаловалась на трудности жизни с большой грудью и попросила у пользователей сети денег на операцию по …


Дело начальника ростовского ГУ ФСИН засекретили
Дело начальника ростовского ГУ ФСИН засекретили

Начальнику главного управления ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву не вменяются коррупционные преступления, его дело засекречено. Об этом 13 ноября …


Вести Севастополь 13.11.2019
Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – На Большой Морской уберут один из пешеходных переходов.  По какому принципу в Севастополе переносят «зебры», и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты