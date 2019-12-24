Женщина показала трюк по очистке белых кроссовок и прославилась

24 декабря 2019     22
Женщина показала трюк по очистке белых кроссовок и прославилась

Женщина опубликовала лайфхак по очистке белых кроссовок и прославилась. На вирусный пост в Facebook-группе Mrs Hinch Made Me Do It обратили внимание в Mirror.

Пользовательница соцсети разместила две фотографии. На одной из них запечатлена пара белых кроссовок Nike Air Force 1, покрытых грязью снаружи и внутри. На второй — та же самая пара, которая выглядит как новая. «Моя попытка спасти кроссовки увенчалась успехом», — подписала публикацию хозяйка пары.

Далее она рассказала об использованной технологии стирки. Сперва женщина вытащила шнурки и поместила их в кипящую воду с отбеливателем и пятновыводителем, а затем удалила налет с помощью зубной щетки. Сами кроссовки она побрызгала обезжиривающим средством Elbow Grease, после чего также поместила в кипяток с отбеливателем и стерла всю грязь с помощью губки. В конце она положила обувь в стиральную машину.

Других подписчиков группы впечатлил трюк автора поста. «Они выглядят абсолютно как новые», — удивился один из них. «Прекрасная работа», — похвалил другой. «Стиральная машинка. Мне хватает ее одной», — скептически высказался третий.

В апреле марка Levi’s дала рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. По словам специалистов, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц. «Деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию», — объяснили они.

Источник: Лента.Ру

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