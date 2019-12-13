Женщина похудела на 100 килограммов из страха стать посмешищем в интернете

Жительница американского штата Оклахома похудела на 100 килограммов, поскольку боялась стать интернет-мемом. Об этом сообщает The Sun.

Мать-одиночка с двумя детьми Меган Маккормак (Megan McCormack) работала менеджером в аптеке и начала бесконтрольно набирать вес, поскольку из-за продолжительных рабочих смен у нее был неправильный режим питания. На работе она часто могла целый день голодать, а перед сном наедаться нездоровой пищей.

Американка употребляла до 2,5 тысячи калорий перед сном. В результате ее максимальный вес составил 176 килограммов при росте 1,8 метра. Маккормак боялась, что незнакомые люди начнут фотографировать ее, и она станет посмешищем в интернете.

Женщина испытывала вину перед своими детьми из-за того, что не могла пойти с ними в парк развлечений: она не поместилась бы в тележку американских горок.

В 2013 году Маккормак летела на самолете, и ей потребовался дополнительный ремень для того, чтобы пристегнуться в кресле. Это стало поворотным моментом, после которого она решила изменить свою жизнь. Она стала заниматься в спортзале, и ей удалось сбросить 57 килограммов, но вскоре половина из них вернулась.

В октябре 2018 года женщина решилась на операцию по шунтированию желудка и продолжила занятия в спортзале по пять раз в неделю. Кроме того, она изменила диету: стала есть по пять раз в день понемногу и отдавать предпочтение белковой пище. В результате ей удалось похудеть на 101 килограмм.

Ранее сообщалось, что мексиканец Хуан Педро Франко (Juan Pedro Franco) за три года похудел на 330 килограммов. Сейчас 35-летний мексиканец весит около 260 килограммов и ожидает новой операции по удалению лишней кожи весом 95 килограммов.

Источник: Лента.Ру