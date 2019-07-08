Женщина похудела на 160 килограммов ради погибших родителей

8 июля 2019     21
Женщина похудела на 160 килограммов ради погибших родителей

Жительница английского города Кру, графство Чешир сбросила 160 килограммов, дав обещание своим родителям привести себя в форму. Об этом сообщает издание Daily Record.

39-летняя Шарон Блэкмор (Sharon Blakemore) потеряла родителей больше семи лет назад. Она дала им обещание привести себя в форму, так как вес женщины составлял 238 килограммов. Британка испытывала сложности при покупке одежды, так как ее размеров нигде не было. В итоге она решилась начать правильный образ жизни и отказалась от любимого фастфуда.

Блэкмор стала ходить в спортивный зал и за два с половиной года она похудела до 77 килограммов благодаря регулярным тренировкам. По словам женщины, огромную поддержку ей оказал муж и ее дети. Теперь она занимается спортом вместе со своей дочерью и чувствует себя счастливой.

«Одна вещь, которую я узнала из своего опыта — это то, что жизнь слишком коротка. Нужно жить сегодняшним днем ​​и позаботиться о том, чтобы тебе было хорошо», — сказала Блэкмор.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 63 килограмма, чтобы быть похожей на свою стройную мать и больше не слышать насмешек от окружающих. Женщине пришлось отказаться от фастфуда, которым она питалась на протяжении долгого периода времени и начать ходить в зал. Она перешла на правильное питание и через три недели увидела результат.

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