Женщина приняла смертоносный рак за беременность

4 июня 2019     13
Женщина приняла смертоносный рак за беременность

Жительница британского графства Лестершир рассказала, как приняла смертельно опасный рак за беременность. Ее историей поделилось издание Leicestershire Live.

27-летняя Сэм Бродбент (Sam Broadbent), мать двоих детей, впервые почувствовала себя странно в ноябре 2017 года. «Было ощущение, будто я беременна, но это было бы странно, потому что у меня стоял противозачаточный имплантат», — призналась женщина. Озадаченная, она отправилась в больницу.

Доктора обнаружили у нее опухоль и направили на биопсию, КТ и МРТ. Исследования показали, что Бродбент страдает от рака шейки матки. Женщину направили на операцию по удалению матки, а также прописали ей курс радиотерапии. По окончании процедур британке заявили, что она здорова.

Всего спустя несколько месяцев у женщины обнаружили три опухоли: одна из них оказалась в кишечнике, а две других — в малом тазу. Врачи заявили, что одно из новообразований неоперабельно, так как находится слишком близко к «артериям и органам».

Муж Бродбент начал сбор денег на дорогостоящее лечение в Чехии, где его супруга сможет пройти протонную терапию. Женщина верит в лучшее и, по словам друзей, сохраняет позитивный настрой, несмотря на все сложности.

В марте сообщалось о британке, которая приняла раковую опухоль яичников за беременность. Из-за новообразования у нее вырос живот, что заставило женщину, мечтавшую о детях, но страдавшую бесплодием, поверить, что ей все же удалось забеременеть.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Женщина приняла смертоносный рак за беременность
Женщина приняла смертоносный рак за беременность

Жительница британского графства Лестершир рассказала, как приняла смертельно опасный рак за беременность. Ее историей поделилось издание Leicestershire Live. 27-летняя Сэм …


«Центральная власть опять молчит»: чем может обернуться для Зеленского ситуация вокруг сноса памятника Жукову
«Центральная власть опять молчит»: чем может обернуться для Зеленского ситуация вокруг сноса памятника Жукову

Несанкционированный снос радикалами памятника Жукову в Харькове стал последствием непродуманной политики Петра Порошенко. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия …


В команде Зеленского допустили возможность сотрудничества с Саакашвили
В команде Зеленского допустили возможность сотрудничества с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в эфире …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info