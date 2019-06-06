Женщина пролила духи и осталась без ноги

В графстве Ланкашир, Англия, женщина лишилась ноги после того, как уронила на нее флакон духов и разбила его. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

42-летняя Джилл Хаддингтон (Gill Haddington) несколько лет назад поранила ступню осколками флакона от духов. Это привело к тому, что ее конечность увеличилась в два раза, на ней появилось воспаление и язвы, а пальцы ног начали свисать вниз. Когда боль стала невыносимой, она обратилась к врачам. Они диагностировали у нее комплексный регионарный болевой синдром, при котором люди постоянно испытывают неприятные ощущения.

Хаддигтон пришлось передвигаться на инвалидной коляске и полностью положиться на помощь близких. Однако ситуация становилась хуже, и тогда врачи отправили женщину на рентген и сканирование, которые не показали ни переломов, ни травм. Вскоре специалисты предположили, что она может страдать фибромиалгией — это состояние, которое вызывает боль по всему телу, спровоцированную высоким уровнем определенных химических веществ в мозге и нервной системе.