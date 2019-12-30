Женщина рискнула жизнью ради хвастовства безвкусным маникюром и была обругана

Женщина сфотографировала свои ногти, сидя за рулем автомобиля, который двигался со скоростью 60 километров в час. Пользователи закрытой Facebook-группы обругали водительницу за то, что она рискнула жизнью ради хвастовства безвкусным маникюром. На пост обратили внимание в The Sun.

На фотографии запечатлена лежащая на руле левая женская рука с длинными ярко-зелеными ногтями. На заднем плане также виден спидометр, стрелка которого указывает на отметку в 60 километров в час.

Подписчики сообщества принялись критиковать автора снимка за то, что она отвлеклась от дороги и подвергла опасности и себя, и других участников движения. «Невнимательный водитель — все равно, что пьяный. Пьяница за рулем убил моих сестру и маму», «Люди, которые сидят в телефоне за рулем, — подлецы», «Прекрасно. Поеду-ка собью кого-нибудь, фотографируя свои ногти», «Моя мама навсегда обездвижена из-за такой аварии. Остановись и убери телефон», — высказались они в комментариях.

Ранее в декабре появилось видео, на котором женщина бросает руль автомобиля на оживленной трассе и начинает краситься, не обращая внимания на дорогу.

Источник: Лента.Ру