Женщина родила ребенка другой расы после ЭКО и обратилась в суд

Бывшие супруги из американского штата Нью-Джерси подали в суд на репродуктивную клинику, так как после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у них родился ребенок от другого мужчины.

Как сообщает издание Metro, родители обнаружили, что растят не свою дочь, когда у нее проявились черты, типичные для азиатов. При этом оба родителя являются представителями европеоидной расы.

Анализ ДНК доказал, что глава семьи не был биологическим отцом девочки. Экс-супруги утверждают, что потратили около $500 тыс. на услуги репродуктологов. Также они считают, что ошибка привела к разводу, передает «Газета.ру».

При этом адвокат пары заявил, что клиенты любят дочь, но у них было право на ребенка с их генами. Суд постановил, что клиника должна передать списки доноров, а также врачей, работавших тогда в клинике.

6 сентября в индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя Эрраматти Мангаямма смогла родить двух девочек. Женщина забеременела с помощью ЭКО, а роды проходили при помощи кесарева сечения.

Источник: Газета Известия