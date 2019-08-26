Женщина споткнулась о собаку и лишилась всех пальцев

26 августа 2019     33
Женщина споткнулась о собаку и лишилась всех пальцев

Жительница американского города Райс-Лейк, штат Висконсин, лишилась правой ноги и пальцев на руках и ногах из-за инфекции, которую подхватила от простуженных детей. Об этом сообщает Daily Mail.

В июне 2015 года 37-летняя Алиша Кеннен (Alecia Kennen) споткнулась о собаку и получила ссадину на правом плече. Через несколько дней она обратилась в больницу с жалобой на острую боль под мышкой. Ее состояние быстро ухудшалось, началось внутреннее кровотечение, затем полиорганная недостаточность. Ей понадобилось переливание крови и гемодиализ.

Как выяснилось, сыновья женщины болели ангиной — инфекционной болезнью, вызванной стрептококками. Через ссадину стрептококки попали в ее кровь и привели к инфекционно-токсическому шоку.

Из-за плохого кровоснабжения конечностей стали отмирать ткани, началась гангрена. Чтобы предотвратить распространение инфекции, Кеннен частично ампутировали пальцы на руках. Женщина провела в больнице два месяца и выписалась в августе 2015 года. Через четыре месяца инфекция вернулась. На этот раз Кеннен ампутировали пальцы на ногах. Последний рецидив произошел в июне 2019 года. После него женщине ампутировали правую ногу до колена.

Для оплаты лечения Кеннен нужно 100 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей). Она пытается собрать недостающие деньги при помощи Facebook и краудфандингового сервиса Gofundme.

В 2018 году сообщалось, что запущенная язва на месте пореза довела жительницу британского города Бристен до ампутации ноги. Инфицированное место отекло, что затруднило кровоснабжение и привело к гангрене.

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Источник: Лента.Ру

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