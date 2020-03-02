Женщина убила мужа во время романтической поездки на лодке

2 марта 2020     10
Женщина убила мужа во время романтической поездки на лодке

В американском штате Айдахо 66-летнюю женщину заподозрили в том, что она убила мужа во время романтической поездки. Об этом сообщает KREM 2 News.

13 февраля 2018 года Лори Айзенберг, которой тогда было 64 года, и ее 68-летний муж Ларри катались на моторной лодке по озеру Кер-д’Ален в Айдахо. Они планировали встретить рассвет в день святого Валентина, однако, как утверждает женщина, у лодки заглох мотор. По ее словам, муж склонился над ним, потерял равновесие и упал в воду. Она пыталась ему помочь, но споткнулась и ударилась головой, пишет газета Idaho State Journal. Спустя два часа Айзенберг позвонила в полицию с телефона мужа и рассказала о произошедшем. Она объяснила задержку тем, что не хотела покидать место происшествия.

В марте 2018 года в озере нашли тело Ларри Айзенберга. По заключению патологоанатома, мужчина не утонул, а отравился. В его организме нашли смертельную дозу дифенгидрамина — антигистаминного препарата, который используют для борьбы с аллергией, подавления некоторых симптомов простуды и лечения некоторых симптомов болезни Паркинсона.

В 2019 году Лори Айзенберг созналась в хищении у работодателя 500 тысяч долларов и была приговорена к лишению свободы на пять лет. Тем временем расследование обстоятельств гибели ее мужа продолжалось. В его завещании обнаружили исправления, сделанные от руки. Кто-то изменил документ таким образом, чтобы 80 процентов наследства достались не его родным детям, а шестерым падчерицам — дочерям Лори Айзенберг от другого брака.

25 февраля 2020 года Лори Айзенберг предъявили обвинения в убийстве. Выводы следствия пока не оглашаются, однако в обвинениях упомянута статья уголовного кодекса Айдахо, которая, среди прочего, описывает отравления. После ареста женщине был назначен залог величиной два миллиона долларов.

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Источник: Лента.Ру

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