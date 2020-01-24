Женщину пустили в самолет по паспорту младенца

Женщине удалось проникнуть на международный рейс по паспорту младенца. Об этом сообщает Independent.

33-летняя Ленеша Райли (Lenesha Riley) собиралась вылететь в Берлин из лондонского аэропорта Лутон самолетом авиакомпании easyJet. Собираясь в аэропорт, женщина перепутала паспорта и случайно взяла с собой документ своего маленького сына Джеймса.

Ни на таможенном контроле в Лутоне, ни при посадке персонал не заметил подмены, и пассажирку спокойно пустили на борт. Первыми остановившими Райли оказались сотрудники берлинского аэропорта. После того, женщина показала им фотографию собственного паспорта на смартфоне, ее выпустили в город.

Чтобы вернуться домой, ей пришлось оплатить билет своей кузине, которая привезла в Германию ее паспорт. В настоящий момент в аэропорту Лутон проводят расследование произошедшего.

В ноябре 2019 года 32-летнего российского туриста Алексея Сафроненкова задержали на острове Самуи, Таиланд, с просроченной на 2 861 день (более семи с половиной лет) визой. Нарушителя внесли в черный список — ему запрещен въезд в Таиланд в течение десяти лет.

Источник: Лента.Ру