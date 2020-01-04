Жертвами ДТП под Тюменью стали пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали жертвами столкновения грузовика и легкового автомобиля в Тюменской области. Об этом сообщили в ГИБДД России в субботу, 4 января.

«В 17.55 по местному времени на 104 км ФАД Р-254 «Курган-Тюмень» водитель DAF в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Х-Рей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что погибли водитель и четверо пассажиров легковушки. Среди жертв — трое детей — 2008, 2007 и 2016 годов рождения.

Ранее в субботу на автотрассе в Кетченеровском районе Калмыкии жертвами ДТП стали три человека, еще двое получили травмы. Авария произошла при участии двух легковушек.

Источник: Газета Известия