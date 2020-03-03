Жертвами кораблекрушения в Бразилии стали 18 человек

3 марта 2020     10
Жертвами кораблекрушения в Бразилии стали 18 человек

В результате кораблекрушения на реке Рио-Яри на севере Бразилии погибли 18 человек, трое из них дети в возрасте от 7 до 11 лет. Об этом 3 марта сообщает AFP.

В результате происшествия были спасены 46 человек, еще 30 пассажиров считаются пропавшими без вести. Поисковые работы проводятся с использованием вертолетов, самолетов и спасателей.

Двухэтажное речное судно «Анна Каролина III» отправилось из Порто-ду-Грего 28 февраля в порт Сантарен в штате Пара и опрокинулось на следующий день.

Генпрокуратура Бразилии заявила о формировании комиссии для расследования причин трагедии. По предварительным данным, владелец парома не имел разрешения на перевозку пассажиров и груза.

29 февраля у берегов Японии затонуло грузовое судно, 13 человек были объявлены пропавшими без вести.

Источник: Газета Известия

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