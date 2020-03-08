Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 133 человека

За сутки в Италии от коронавируса погибли 133 человека, таким образом число жертв болезни в стране достигло 366. Такие цифры на пресс-конференции в воскресенье, 8 марта, привел глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, число инфицированных на данный момент составляет 6387 человек, выздоровели 622 пациента, сообщает Inews24.

Между тем в соседней Швейцарии 8 марта зафиксирована вторая смерть от COVID-2019. Скончался 76-летний мужчина из полукантона Базель-сельский. По данным на сайте Федерального управления общественного здравоохранения, вирус диагностирован у 281 человека на территории страны.

На фоне ситуации с коронавирусом, который сильнее всего в Европе распространился в Италии, Швейцария приняла решение частично закрыть границу с карантинными регионами республики. Как сообщается на сайте швейцарского правительства, граница останется открытой только для работников предприятий.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о расширении карантинного режима на севере Италии. Ограничения затронут Ломбардию и еще 14 провинций, среди которых Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето. Въезд и выезд из этих регионов будет разрешен только в исключительных случаях.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 523 заболевших COVID-19, скончались 3584 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

Источник: Газета Известия