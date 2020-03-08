Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 133 человека

8 марта 2020     14
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 133 человека

За сутки в Италии от коронавируса погибли 133 человека, таким образом число жертв болезни в стране достигло 366. Такие цифры на пресс-конференции в воскресенье, 8 марта, привел глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, число инфицированных на данный момент составляет 6387 человек, выздоровели 622 пациента, сообщает Inews24.

Между тем в соседней Швейцарии 8 марта зафиксирована вторая смерть от COVID-2019. Скончался 76-летний мужчина из полукантона Базель-сельский. По данным на сайте Федерального управления общественного здравоохранения, вирус диагностирован у 281 человека на территории страны.

На фоне ситуации с коронавирусом, который сильнее всего в Европе распространился в Италии, Швейцария приняла решение частично закрыть границу с карантинными регионами республики. Как сообщается на сайте швейцарского правительства, граница останется открытой только для работников предприятий.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о расширении карантинного режима на севере Италии. Ограничения затронут Ломбардию и еще 14 провинций, среди которых Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето. Въезд и выезд из этих регионов будет разрешен только в исключительных случаях.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 523 заболевших COVID-19, скончались 3584 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его
Боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его

Британский боец смешанного стиля (MMA) Адам Уилсон одержал победу над соотечественником Скоттом Малоуном на турнире Cage Warriors 112. Видео опубликовано …


Подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи признал вину
Подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве подростка в Санкт-Петербурге сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина признал свою вину …


«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». …


Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 133 человека
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 133 человека

За сутки в Италии от коронавируса погибли 133 человека, таким образом число жертв болезни в стране достигло 366. Такие цифры …


Раскрыто содержание записки от сделавшей предложение Путину девушки
Раскрыто содержание записки от сделавшей предложение Путину девушки

Журналисты телеканала «Россия 1» раскрыли содержание записки, которую жительница Иваново Юлия Шилова направила президенту России Владимиру Путину. Письмо показали в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты