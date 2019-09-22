Жертва «Новичка» потребовал у России один миллион евро

22 сентября 2019     18
Жертва «Новичка» потребовал у России один миллион евро

Британец Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», планирует отсудить у России один миллион евро. Об этом сообщает The Mirror.

Указывается, что Роули нанял адвоката и хочет подать в суд на Россию. Пострадавший рассчитывает на компенсацию в связи со смертью от отравляющего вещества его подруги Дон Стерджесс, а также серьезными побочными эффектами от «Новичка» для его организма. «Это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я требую справедливости», — объяснил он.

По словам адвоката британца, самое большое беспокойство у него вызывает «утаивание правды». «Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он поручил нам, чтобы помочь ему получить эти ответы», — подчеркнул он.

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00:02 — 24 декабря 2018

В апреле Роули встретился с российским послом Александром Яковенко. Он хотел получить информацию о произошедшем в Эймсбери и Солсбери, которую им не предоставила британская сторона, а также попросил встречи с президентом России Владимиром Путиным. До этого он писал главе государства письмо, в котором попросил передать Великобритании подозреваемых по «делу Скрипалей».

Роули и Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне 2018-го. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. Роули прошел длительную реабилитацию, но утверждает, что его здоровью нанесен большой урон. Стерджесс скончалась.

Ранее от «Новичка» пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным ряда СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Кремль отвергает все обвинения Лондона.

Источник: Лента.Ру

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