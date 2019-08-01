Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни

1 августа 2019     21
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни

Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

30-летняя Гурчаран Каур (Gurcharan Kaur) из английского города Вулвергемптон несколько недель жаловалась на жжение в глазах. Решив, что у нее аллергия на пыль, женщина лечилась антигистаминными препаратами. В июне во время экскурсии по Лондону раздражение глаз усилилось: британке стало больно моргать.

После этого женщина пошла на прием к окулисту, который выявил у нее поврежденный нерв в левом глазу. Последующие анализы показали, что у пациентки была растущая коллоидная киста головного мозга.

Хирурги своевременно удалили доброкачественное новообразование и вылечили больную. Вскоре ее выписали из больницы и прописали двухмесячный курс таблеток от эпилепсии.

Каур рассказала свою историю местным СМИ, чтобы обратить внимание окружающих на симптомы смертельно опасного заболевания.

В январе сообщалось, что неожиданно возникшая сильная ревность к парню оказалась для британки предвестником энцефалита. Она решила поделиться своей историей, чтобы помочь другим диагностировать у себя заболевание на ранних стадиях.

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Источник: Лента.Ру

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