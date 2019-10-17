Жилой дом затопило кровью и останками животных

17 октября 2019     13
Жилой дом затопило кровью и останками животных

Семье из американского города Багли, штат Айова, пришлось временно съехать из собственного дома после того, как их подвал затопило кровью, жиром и костьми животных. Об этом сообщает издание Newsweek.

Семья Лестина жила по соседству с мясной лавкой. 1 апреля 2019 года у лавки сменились хозяева. Новыми владельцами стали Джаред и Кетлин Даль, которые до этого работали в магазине несколько лет. Они занимались продажей мяса рогатого скота, боровов, коз, лосей, овец и оленей.

В октябре Лестина обнаружили в подвале своего дома почти 13-сантиметровый слой крови и субпродуктов, которые протекли к ним из принадлежавшего мясной лавке холодильника для хранения мяса.

Ник Лестина рассказал, что после затопления Даль не выходили на связь и не взяли на себя никакой ответственности за произошедшее. По его словам, они заявили, что это не их ошибка и пожелали хозяевам дома удачи. Лестина подчеркнул, что очистка подвала обойдется в тысячи долларов, из которых более двух тысяч (128,5 тысячи рублей) будет стоить только очистка подвала. «У меня нет таких денег, чтобы их просто так выкидывать», — подчеркнул он.

Семья планирует добиваться справедливости, если владельцы лавки сами не предложат помощь. На время очистки подвала Лестина пришлось съехать из собственного дома.

Владельцы холодильника в посте в Facebook сообщили, что они не знали о проблеме с протечкой, когда покупали магазин. 3 октября департамент природных ресурсов штата предупредил их о проблеме, и «они исправили ее на следующий же день». «Это не была наша вина, но мы взяли на себя полную ответственность за случившееся и исправили это немедленно. Мы продолжаем сотрудничать с департаментом природных ресурсов, чтобы убедиться, что все сделано правильно», — говорится в их заявлении.

Департамент природных ресурсов заявил, что дренажная система в доме семьи, похоже, соединена с дренажной системой холодильника. После 3 октября дренаж был заблокирован. В результате останки животных затекли в домохозяйство Лестины.

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Источник: Лента.Ру

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