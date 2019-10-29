Жириновский назвал источник опасности для человечества

29 октября 2019     18
Жириновский назвал источник опасности для человечества

Фанатичные люди являются источником опасности для всего человечества, заявил депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что, например, 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг не задумывается о последствиях своих призывов о защите экологии.

«Она хочет затормозить глобальное потепление, но что нужно для этого сделать? Остановить почти все производства по всему миру. И к чему это приведет? В мире не будет хватать еды, товаров, не будет хватать энергии для обеспечения тепла в домах», — отметил депутат.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что в результате существование человечества будет поставлено под угрозу, так как помимо перечисленного усилятся войны.

По его мнению, фанатичные люди и темы экологии, харассмента или защиты прав человека нередко используются для того, чтобы нанести удар по человечеству, снизить рождаемость, сократить население Земли.

«Управлять планетой, на которой живет не 7–8 млрд человек, а 500 млн, значительно проще», — добавил политик.

В сентябре Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в «потере детства» и нежелании бороться с изменением климата. Выступление шведской активистки прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Газета Известия

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