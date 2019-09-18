Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

18 сентября 2019     40
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам парламентария, объединение нужно начинать с Белоруссии. Так государства обеспечат свободное движение людей и создадут единую устойчивую валюту.

«И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это», — заявил политик.

Однако одним из условий объединения он назвал свободу выбора людьми культурных обычаев или языка для ежедневного общения.

«Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста. По-украински – пожалуйста. Должны сохраниться национальные газеты, театры, школы. Но удобнее все-таки использовать общий язык», — сказал Жириновский, предложив не указывать национальности, а всех называть гражданами одной страны.

13 сентября в Совете Федерации назвали «быстрый и реальный метод», который поможет Украине вновь оказаться с Крымом в составе одного государства.

Источник: Газета Известия

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