Жителей Магаданской области предупредили о штормовом ветре

14 ноября 2019     17
Жителей Магаданской области предупредили о штормовом ветре

Экстренное предупреждение объявлено на территории Магаданской области. В некоторых районах ветер усилится до 30 м/с.

Ухудшение погодных условий ожидается в ночные часы. По данным спасателей, в Ольском и Северо-Эвенском городском округе восточный ветер усилится до 16–21 м/с. Местами порывы будут достигать 30 м/с, сообщает ИА MagadanMedia. При этом возможна метель.

15 ноября сильный ветер также ожидается в Хасынском городском округе.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Сахалинской области прогнозируют опасное волнение моря. Высота волн может достигать 4 м у юго-западного побережья острова.

Источник: Газета Известия

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