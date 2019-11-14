Жителей Магаданской области предупредили о штормовом ветре

Экстренное предупреждение объявлено на территории Магаданской области. В некоторых районах ветер усилится до 30 м/с.

Ухудшение погодных условий ожидается в ночные часы. По данным спасателей, в Ольском и Северо-Эвенском городском округе восточный ветер усилится до 16–21 м/с. Местами порывы будут достигать 30 м/с, сообщает ИА MagadanMedia. При этом возможна метель.

15 ноября сильный ветер также ожидается в Хасынском городском округе.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Сахалинской области прогнозируют опасное волнение моря. Высота волн может достигать 4 м у юго-западного побережья острова.

Источник: Газета Известия