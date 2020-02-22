Жителей Пензенской области предупредили об усилении ветра

Днем 23 февраля на территории Пензенской области ожидается сильный ветер. МЧС разослало жителям региона SMS-сообщения с предостережением.

По данным Гидромедцентра, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Поэтому при выходе на улицу нужно соблюдать осторожность, передает ИА «Пенза-Пресс». Спасатели призывают жителей проверить состояние электросетей и отопительных печей, обеспечить исправность телефонной связи, а также подготовить противопожарный инвентарь.

Как сообщалось 18 февраля, в Ленинградской области ликвидировали последствия сильного шторма. Ветер повалил 120 деревьев. Наибольшее число стволов рухнуло в Сланцевском, Кингисеппском и Всеволожском районах. На региональные трассы выехало около 300 единиц спецтехники. Дежурные бригады распилили деревья и убрали бревна на обочину.

Источник: Газета Известия